بوتين يلتقي الأسد في موسكو وينتقد القوات الأجنبية

2021/09/14 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، برئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي وصل إلى موسكو في زيارة هي الأولى بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي حصلت في مايو الماضي.

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