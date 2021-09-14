بعد غياب لعام ونصف.. روسيا تنتظر 26 رحلة جوية من العراق حتى نهاية العام

2021/09/14 | 08:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، إن استئناف الرحلات مع روسيا جاء بطلب من وزير الخارجية فؤاد حسين واستجابة من الجانب الروسي، في الوقت الذي تشير التقارير الروسية إلى أن استئناف الرحلات لم يشمل العراق فقط.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بعدزيارته الأخيرة إلى روسيا وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يطالب الجهات المعنية في موسكو بإستئناف الرحلات الجويّة بين الجانبين،وموسكو تستجيب للطلب بواقع رحلتين في الإسبوع إعتباراً من 2021/9/21”.

إلا أنه بالعودة لإعلان الحكومة الروسية، فأنه تم استئناف الرحلات مع 4 دول وهي كل من اسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا، اعتبارًا من 21 ايلول.

وقالت الحكومة الروسية إنه “تقرر استئناف الرحلات الجوية بعد تقييمها للوضع الوبائي في تلك الدول اعتبارًا من 21 ايلول حيث ستكون هناك أربع رحلات ذهاب وعودة إلى موسكو كل أسبوع مع مدريد وبرشلونة والعاصمة السلوفاكية براتيسلافا ، كما سيتم استئناف رحلات موسكو مع ملقة وأليكانتي في إسبانيا “.

وتابع “إن الرحلات بين موسكو ونيروبي وموسكو وبغداد ستستأنف برحلتين أسبوعيا، اذ تم إضافة مسارات ورحلات جوية بين المدن الروسية والوجهات السياحية الشهيرة في مصر وتركيا”.

يشار الى ان روسيا فرضت قيودًا واسعة النطاق على السفر مع بداية جائحة الفيروس التاجي في اذار 2020 ، ولا يزال الكثير منها ساريًا ، لكنها وسعت تدريجياً قائمة البلدان للسفر الجوي.

وبارسال معدل رحلتين اسبوعيا من العراق الى روسيا ابتداء من 21 ايلول، فأن العراق سيسير نحو 26 رحلة حتى نهاية العام الحالي.

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