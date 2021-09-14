2021/09/14 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتحت مدارس إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أبوابها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.وأعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، بدء العام الدراسي الجديد، اليوم، في احدى المدارس بمدينة شقلاوة التابعة لمحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجراس المدارس تقرع من جديد في كردستان المركز الخبري الوطني.

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