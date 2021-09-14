2021/09/14 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن الجيشين الروسي والسوري ساهما في حماية أبرياء "حول العالم" من الإرهاب في الوقت الذي امتدحه فيه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لفتح حوار مع خصومه السياسيين، وذلك في زيارة غير معلنة مسبقا للأسد إلى العاصمة الروسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يزور موسكو بدون إعلان مسبق.. وبوتين يمتدح إجراءه حوارا مع "خصومه") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يزور موسكو بدون إعلان مسبق.. وبوتين يمتدح إجراءه حوارا مع "خصومه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).