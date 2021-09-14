2021/09/14 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعتبرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن التهديد الأكبر لبلادها من الإرهاب الدولي، ينبع من دول مثل اليمن والصومال وسوريا والعراق، وليس أفغانستان.وقالت أفريل في مؤتمر حول الأمن القومي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



الاستخبارات الأمريكية تحدد منابع الإرهاب الأخطر المركز الخبري الوطني.

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