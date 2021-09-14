العراق يستأنف الرحلات الجوية مع روسيا بواقع رحلتين أسبوعياً

2021/09/14 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، استجابة روسيا الى طلبها بإستئناف الرحلات الجويّة بين الجانبين، بواقع رحلتين في الأسبوع.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف، في بيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، […]

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