بالصور: انفجار يستهدف منزل منتسب امني في ذي قار

2021/09/14 | 08:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بانفجار استهدف منزل منتسب في شرطة النفط بمحافظة ذي قار.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، الثلاثاء (14 ايلول 2021)، انه "بالساعة 2200 من يوم الاثنين المصادف 13/9/2021 استخبر قسم مكافحة متفجرات الناصرية من السيطرة المركزية للمحافظة بوجود حادث انفجار في منطقة الاسكان الصناعي على الفور تم توجية مفرزة من مكتب مكافحة متفجرات الناصرية الى المنطقة المذكورة اعلاه وبعد الوصول الى المكان المعني وضمن الاحداثيات 38RPV 23057 31459 تبين حدوث انفجار رمانة يدوية القيت على منزل مواطن".

واضاف، ان "المواطن توفيق طالب حريب تولد 1986 عمله منتسب في شرطة النفط"، لافتا الى ان "سبب الانفجار اضرار مادية تمثلت بتهشم زجاج باب المطبخ والنوافذ".

واوضح المصدر، انه "تم العثور في محل الحادث على صاعق الرمانة ولم يتم العثور على بقايا شضايا الرمانة بسبب العبث في مسرح الحادث من قبل اهل المنزل"، مبينا انه "لاتوجد اضرار بشرية".

N.A

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