أول تعليق للنائب السابق محمد الدايني بعد محاولة اغتياله في ديالى

2021/09/14 | 08:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعداء الحياة وأذناب أعدائنا غربان القتل والخراب الذين ساروا بديالى إلى الهاوية استهدفوا موكبنا في ناحية كنعان بستوتة مفخخة .



إرهابكم لا يخيفنا نحن اقوياء بالله والحق .



عدالة القانون لهم بالمرصاد .

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