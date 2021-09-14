2021/09/14 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانفجار عبوة استهدفت موكب نائب سابق في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث صحافي تابعه، “المركز الخبري الوطني”، إن “عبوة ناسفة استهدفت موكباً تابعاً للنائب السابق ومرشح الانتخابات المبكرة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول عملية اغتيال تستهدف مرشحا للانتخابات المبكرة المركز الخبري الوطني.

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