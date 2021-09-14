شاهد بالفيديو.. مباشر | بدء العام الدراسي الجديد في اقليم كردستان

2021/09/14 | 08:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WQcd_DO13LY

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