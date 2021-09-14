الخارجية تعلن استئناف الرحلات بين العراق وروسيا

2021/09/14 | 09:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الخارجية العراقية، الثلاثاء، استئناف الرحلات بين العراق وروسيا.

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وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (14 أيلول 2021)، انه تم "إستئناف الرحلات الجويّة بين العراق وروسيا بواقع رحلتين في الإسبوع إعتباراً من الثلاثاء المقبل".

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