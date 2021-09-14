القضاء الاعلى يحدد موعد إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية

2021/09/14 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب استمارة الحجج الشرعية والقسامات الشرعية وغيرها من الخدمات الالكترونية والتي ستكون متاحة امام المواطنين بدءاً من شهر تشرين الاول المقبل.

يتبع..

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