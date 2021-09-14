طالبان تسعى للحصول على اعتراف دولي.. و

2021/09/14 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تسعى فيه طالبان إلى الاعتراف الدولي بإمارة أفغانستان الإسلامية لاسيما بعد تشكيل حكومة جديدة لإدارة البلاد، لم تمنح أي دولة مثل هذه الثقة، رغم استعداد الحكومات والأمم المتحدة لفتح قنوات اتصال، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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