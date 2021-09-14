ميناء ام قصر يفرغ 9.5 الف طن من غذاء الدجاج.. 2% مما انتجه العراق خلال 2020

2021/09/14 | 09:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نحو 10 الاف طن من غذاء الدجاج العراقي أبحر من الارجنتين للبصرة لمدة شهر.

رست الباخرة “أغابيس” الليبيرية في ميناء ام قصر الشمالي، محملة بنحو 10 الاف طن من الذرة الصفراء، بعد شهر من انطلاقها من مدينة نيكوتشيا الارجنتينية.

وأعلنت وزارة النقل في بيان تحقيق أعلى نسبة تفريغ في تاريخ ميناء ام قصر الشمالي، بواقع 9500 طن من الذرة الصفراء، من حوض السفينة (Agapis) الراسية على رصيف رقم 17 خلال يوم واحد وتعد العملية هي الاعلى في ميناء ام قصر الشمالي.

وتعد هذه الكمية حاولي 2% من ما انتجه العراق في 2020 من الذرة الصفراء والذي بلغ بحسب البيانات الحكومية 419 ألف طن، بانخفاض بلغ قرابة 53 الف طن عن الموسم الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 473 الف طن.

ويستخدم محصول الذرة الصفراء بشكل واسع في العراق كعلف للحيوانات ولاسيما الدواجن، وسط تنامي مشاريع الدواجن في البلاد.

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