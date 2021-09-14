الأسد في الكرملين وهذا ما تحدث به بوتين

2021/09/14 | 09:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين للأسد: السوريون يعولون عليك في عملية إعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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