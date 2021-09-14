أستراليا تحذر من هجوم إرهابي كبير

2021/09/14 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذرت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، من أن “البلاد عرضة لهجوم إرهابي قد يسفر عن خسائر بشرية كبيرة”، دون تفاصيل أو إيضاحات إضافية حول هذا الأمر.وأشارت الوزيرة إلى أن “الإغلاق […]

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