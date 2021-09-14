2021/09/14 | 09:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعفى موقع فيسبوك نحو 6 ملايين من مستخدميه النافذين من مواجهة عواقب انتهاك قواعد المنصة، وذلك من خلال تطبيق نظام طبقات منهجي وسري وصفته مراجعة داخلية بأنه “خرق للثقة”، وفقًا لمستندات داخلية حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.نظام “XCheck” أنشأ فيسبوك في البداية النظام المعروف باسم “XCheck” أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك “تغض النظر” عن مخالفات 6 ملايين شخصية محددة.. قائمة مسموح لها انتهاك المعايير!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك “تغض النظر” عن مخالفات 6 ملايين شخصية محددة.. قائمة مسموح لها انتهاك المعايير!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).