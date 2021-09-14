النفط يواصل مكاسبه وبرنت يلامس الـ 74 دولارا

2021/09/14 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، وسط مؤشرات على احتمال تأثير عاصفة أخرى على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع، ليلامس برنت 74 دولاراً.وارتفع خام برنت 49 سنتًا، أو 0.67٪ إلى 74.00 دولارًا للبرميل بحلول 05:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8٪ في اليوم […]

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