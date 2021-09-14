2021/09/14 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتيؤدي تناول المثلجات والكعك والأغذية الغنية بالسكر خلال العطلة الصيفية إلى اكتساب الوزن الزائد، وهذه المسألة تؤثر على الصحة النفسية والجسدية.فكيف تفقد ما اكتسبته في فصل الصيف؟ وكيف تقلل “السم الأبيض” في الغذاء؟قالت صحيفة “لوجورنال دي فام” (Le Journal des femmes) الفرنسية إن الحصول على قسط كافٍ من النوم يضمن الحفاظ على …

ظهرت المقالة كيف تقلل السم الأبيض وتخسر الكرش أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تقلل السم الأبيض وتخسر الكرش) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تقلل السم الأبيض وتخسر الكرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).