2021/09/14 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، عن رغبة ليفربول في تحصين أبرز نجومه من خلال تجديد عقد المصري محمد صلاح، والمهاجم السنغالي ساديو ماني.وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فبعد تجديد ليفربول عقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل عرض ليفربول التاريخي لصلاح والمغري لماني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل عرض ليفربول التاريخي لصلاح والمغري لماني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل عرض ليفربول التاريخي لصلاح والمغري لماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).