انطلاق العام الدراسي الجديد في اقليم كوردستان

2021/09/14 | 09:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقليم كردستانانطلق العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وسط إجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا.وتم الإيذان ببدء العام الدراسي من مدرسة الشهيد ابراهيم ناصر في قضاء شقلاوة بأربيل، حيث قرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرس الانطلاق لمشاركة أكثر من مليون و800 ألف تلميذ وطالب في عموم مدارس الاقليم.وابراهيم ناصر …

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