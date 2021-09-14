إنطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس إقليم كردستان

2021/09/14 | 09:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إنطلق، اليوم الثلاثاء، العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 في عموم مدارس إقليم كردستان، وسط إجراءات وقائية وصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة.وأقيمت مراسم انطلاق العام الدراسي بمدرسة الشهيد ابراهيم ناصر في قضاء شقلاوة التابع لمحافظة أربيل بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ووزير التربية آلان حمة سعيد …

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