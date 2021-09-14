2021/09/14 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بعدم السماح لأية جهة بالتلاعب بالأموال المخصصة لمنتسبي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم وفقاً للمناقلة التي وافقت عليها وزارة المالية.وقالت في بيان، تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات برلمانية من الاستحواذ على أموال هذه الفئة المركز الخبري الوطني.

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