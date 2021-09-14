اوبك: العراق الاعلى بين أعضاء المنظمة في رفع انتاجه النفطي

2021/09/14 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت منظمة أوبك التي تتألف من 13 دولة، ان العراق كان الأعلى من بين أعضاء المنظمة في رفع انتاجه النفطي في شهر آب الماضي.وقالت المنظمة في تقرير لها ان “إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 151 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 26.762 مليون برميل يوميًا بدعم …

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