الصين: استعدادات مبكرة لمواجهة اعصار ’تشانتو’

2021/09/14 | 09:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجلت السلطات الصينية، حوالي 330 ألف شخص من شنغهاي، في إطار استعداد المدينة لأمطار غزيرة ورياح عاتية مع إعصار "تشانتو".

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وبحسب وكالة "شينخوا" فأن "تشانتو"، هو الإعصار الرابع عشر الذي يضرب المدينة الصينية العملاقة هذا العام.





وتوقع مركز شنغهاي للأرصاد الجوية، أن يبقى الإعصار فوق المياه البحرية الواقعة على بعد ما بين 100 كيلومتر إلى 200 كيلومتر شرق شنغهاي، بدءا من مساء يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، قبل أن يضعف ويتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي بعيدا عن المدينة يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من شنغهاي أمطارا يصل منسوبها إلى 250 ملم بدءا من مساء يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء.

وفي إطار الاستعدادات الوقائية، أوقفت السلطات حركة 150 من حافلات المسافات الطويلة، وعلقت بعض خدمات نقل السكك الحديدية وأغلقت 112 من المواقع السياحية.

وتم أيضا تعليق الدراسة اليوم في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بمدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو.

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