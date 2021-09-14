دليل النحت العراقي موسوعة تضاهي رسالة دكتوراه

2021/09/14 | 09:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الثقافة إصداره لمناسبة تأسيس الدولة العراقية بغداد – وداد ابراهيم: قد لا يكون دليل النحت العراقي الذي تستعد لاصداره وزارة الثقافة والسياحة والاثار هو الدليل الاول عن النحت، فهناك موسوعات وادلة عن فنانين عراقيين تصدر في المعارض السنوية او من خلال بعض النقاد والمهتمين بالتشكيل العراقي ،لكن ما سيقدمه هذا الدليل له خصوصية ...

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