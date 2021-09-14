اليوم إجراء 8 مباريات ابرزها لقاء برشلونة وبايرن ميونيخ

2021/09/14 | 09:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ مواجهات رد الاعتبار في دوري الأبطال العواصم ـ وكالات: تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد هذا الأسبوع، من خلال مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، والتي تشهد العديد من الصدامات البارزة والتي يتصدرها مواجهة برشلونة الإسباني أمام بايرن ميونخ الألماني، كما تجرى 7 لقاءات أخرى مهمة، فيلتقي إشبيلية وسالزبورغ النمساوي، ويتواجه يونج ...

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