اليوم .. انتخابات اتحاد الكرة والعنكوشي يعلن انسحابه من سباق الترشح للعضوية

2021/09/14 | 09:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الناشئين في المجموعة الأولى لغربي آسيا الثامنة بغداد ـ الصباح الجديد: اكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان المؤتمر الانتخابي الخاصة بمجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد سيقام في بغداد اليوم الثلاثاء..وقال رئيس الهيئة اياد بنيان، ان «الانتخابات ستجري في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في فندق بابل ببغداد بحضور جميع المرشحين ...

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