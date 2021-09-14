2021/09/14 | 10:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تدعو العراق لحضور اكبر معرض للاسلحة في لندن

أفاد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، بأن وزارة التجارة الدولية قد وجهت الدعوة الى العديد من الدول من بينها العراق لحضور اكبر معرض الاسلحة المسمى (DSEI) مختصر لمعدات الدفاع والامن الدولي الذي يعقد كل سنتين في لندن.

وذكر التقرير ان “من بين المدعوين دول متهمة بانتهاكات حقوق الانسان مثل السعودية حيث سمحت بريطانيا بتصديرما قيمته 20 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة الى السعودية التي يمكن استخدامها في الحرب في اليمن ، وهو صراع دموي استمر سبع سنوات وتقول الأمم المتحدة إنه تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم”.

واضاف ان ” المندوبين سيختلطون مع أكثر من 800 عارض ، بما في ذلك 90بالمائة من أكبر 10 شركات تصنيع أسلحة في العالم ، خلال حدث دولي يستمر أربعة أيام ويقام على الرغم من جائحة فايروس كورونا العالمية “.

و قال منسق الأبحاث في حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) صامويل بيرلو فريمان إن “وجود الدول المنتهكة لحقوق الانسان يظهر أن المملكة المتحدة ليست جادة بشأن ضوابط تصدير الأسلحة ، أو السلام العالمي ، أو حقوق الإنسان ، أو الحكم الرشيد”.

واشار التقرير الى ان ” المتظاهرين المناهضين للحروب قضوا الاسبوع الماضي في مظاهرات في محاولة لتعطيل تنظيم الحدث ، وتقول شرطة العاصمة إنه تم إجراء عدة اعتقالات، فيما تم تأكيد الدعوات في رد برلماني على النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس حيث طُلب من إجمالي 61 دولة إرسال وفود ، تتراوح من الولايات المتحدة إلى فيتنام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدعو العراق لحضور اكبر معرض للاسلحة في لندن) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدعو العراق لحضور اكبر معرض للاسلحة في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).