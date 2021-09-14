دراسة: نصف خسائر الحروب الأمريكية ذهب إلى جيوب الشركات الخاصة

2021/09/14 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفيد تقديرات بأن الولايات المتحدة أنفقت على حربي العراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب حوالى 14 تريليون دولار.

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