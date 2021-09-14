إجرام بغداد تطيح بثلاثة متهمين بالقتل ومتاجرة الأعضاء البشرية

2021/09/14 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة متهمين بالقتل ومتاجرة الأعضاء البشرية.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جريمتي قتل في مناطق متفرقة من بغداد ضمن مكاتب مكافحة إجرام النهروان والحرية".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، الى ذلك ألقت مفارز مكافحة الاتجار بالبشر القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية".

وأكد، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة ( ٦ من قانون الاتجار بالبشر ) لينال جزاءه العادل".

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