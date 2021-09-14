استنفار أمني في طوزخورماتو تحسبأ لأي نشاطات إرهابية

2021/09/14 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدينافاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بان المحافظة تشهد استنفاراً امنياً بناء على برقية استخبارية تفيد بوجود انتحاري بقضاء طوزخورماتو.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "محافظة صلاح الدين تشهد اليوم استنفاراً امنياً بناء على برقية استخبارية تفيد بوجود انتحاري يروم مهاجمة اهداف داخل قضاء طوزخورماتو".

وأضاف ان "القوات الأمنية شددت الاجراءات الامنية وكثفت نقاط التفتيش والمفارز في جميع مناطق القضاء، لمنع وقوع اي هجوم إرهابي".

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