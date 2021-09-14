2021/09/14 | 10:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية الشهرالمقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/14 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية الشهرالمقبل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية الشهرالمقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).