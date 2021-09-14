فرض غرامة على غوغل بـ177 مليون دولار

2021/09/14 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة على شركة غوغل بمبلغ 207 مليار وون، أي ما يعادل 176.64 مليون دولار، قائلة إن عملاق التكنولوجيا الأميركي أساء استغلال ثقله في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

هذا وحققت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية في اتهامات لشركة غوغل بشأن منع صانعي الهواتف الذكية المحليين من تخصيص نظام التشغيل Android الخاص بها.

والغرامة هي أحدث كبوة لشركة غوغل في كوريا الجنوبية فيما يخص مكافحة الاحتكار، حيث أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان مشروع قانون لحظر مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل غوغل من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم، ومنع المطورين بشكل فعال من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

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