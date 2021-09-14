2021/09/14 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الخبير الكروي وأمين عام اتحاد الكرة العراقي السابق احمد عباس، اليوم الثلاثاء، أن ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إلى رئاسة الاتحاد “قانوني وحق مشروع”.وقال عباس في تصريح صحفي تابعه، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير كروي: ترشيح درجال لرئاسة اتحاد الكرة قانوني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير كروي: ترشيح درجال لرئاسة اتحاد الكرة قانوني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير كروي: ترشيح درجال لرئاسة اتحاد الكرة قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).