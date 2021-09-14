2021/09/14 | 10:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله .. أول شحنة من الوقود الإيراني ستصل لبنان الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله .. أول شحنة من الوقود الإيراني ستصل لبنان الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).