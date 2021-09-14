الاستخبارات الأميركية: العراق وسوريا واليمن والصومال يهددوننا أكثر من أفغانستان

2021/09/14 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز عن منابع التهديد الأكبر لبلادها من الإرهاب الدولي, قائلة العراق وسوريا واليمن والصومال يهددون الولايات المتحدة أكثر من أفغانستان.

وقالت أفريل, ان الأجهزة الاستخبارية الأميركية لا تضع أفغانستان في صدارة قائمة الأولويات, بل تنظر إلى العراق وسوريا واليمن والصومال حيث هناك التهديدات الأخطر.

ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية تأخذ التوسع الإيراني في المنطقة على محمل الجد لما فيه من خطر على شعوب المنطقة, خاصة وان النظام الإيراني يسعى الى التمدد في دول المنطقة من خلال الفصائل المسلحة الموالية له التي تفذ اجندات إيرانية في تلك الدول.

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