استهداف موكب النائب السابق محمد الدايني بعبوة ناسفة في ناحية كنعان

2021/09/14 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة استهدفت موكباً تابعاً للنائب السابق محمد الدايني ضمن ناحية كنعان في محافظة ديالى, واسفر الانفجار عن اصابة شخصين وتضرر عجلة واحدة.

وقال الدايني عقب الانفجار الذي نجا منه, إن أعداء الحياة وأذناب أعدائنا غربان القتل والخراب الذين ساروا بديالى إلى الهاوية استهدفوا موكبنا في ناحية كنعان بعبوة موضوعة داخل عجلة, مخاطبا مستهدفيه, ان إرهابكم لا يخيفنا نحن اقوياء بالله والحق, وعدالة القانون لهم بالمرصاد .

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