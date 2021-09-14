قتل عدد قياسي من نشطاء البيئة حول العالم.. والسبب؟

2021/09/14 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلف كارثة جائحة فيروس كورونا، لقي 227 شخصًا مصرعهم العام الماضي لحماية الغابات والمياه والموارد الطبيعية الأخرى تحت ضغط متزايد من تغير المناخ، مما يجعل عام 2020 أكثر الأعوام دموية على الإطلاق بالنسبة للمدافعين عن البيئة وفقًا لتقرير نُشر يوم الإثنين.

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