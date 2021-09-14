حرارة الطقس تعود لأجواء العراق.. درجات حرارة بغداد تنتقل من الثلاثينية إلى نطاق الاربعينات

2021/09/14 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة.

وتظهر جداول الهيئة، تحول اجواء العاصمة بغداد من درجات الحرارة الثلاثينية الى الاربعينية ابتداء من غد الاربعاء.

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