2021/09/14 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعهد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإسقاط أي طائرة مسيّرة تحلّق فوق مبنى مطار أربيل الدولي.وقال قائد التحالف الدولي بمطار أربيل في إقليم كردستان سكوت ديسورمو، إنه سيتم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي: سنسقط كل الطائرات المسيرة المركز الخبري الوطني.

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