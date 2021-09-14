الزراعة تتوقع ارتفاع إنتاج التمور لمليون طن خلال العام الحالي

2021/09/14 | 10:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الزراعة، نجاح خطة زيادة نسبة إنتاج التمور، فيما توقعت ارتفاعه لنحو مليون طن خلال العام الجاري.

قالت وزارة الزراعة إن زيادة النخيل عن العام الماضي وصلت إلى نسبة 30 % أي ما يقارب إنتاج مليون طن

وقال المتحدث باسم الزراعة، حميد النايف، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قطاع النخيل شهد انتعاشًا بشكل ملحوظ وزيادة في الإنتاج كمًا ونوعًا، بعد جهود بذلتها الوزارة، حيث قامت بمعالجة ما خلفته الحروب المتعاقبة التي مرت على العراق والتي أدت إلى ترك أصحاب البساتين لبساتينهم وعمليات التجريف إضافة إلى انتشار حشرتي الحميرة والدوباس في السنوات السابقة، إلى القيام وبجهود ذاتية بمكافحة الحشرتين".

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وأضاف النايف، أن "الوزارة نجحت في القضاء على حشرة الدوباس بنسبة 85 % إضافة إلى الحد من حشرة الحميرة بشكل سنوي إضافة إلى حفار النخيل وغيرها من الحشرات التي تصيب النخيل، فضلًا عن الدعم الذي قدمته الوزارة لأصحاب البساتين من الأسمدة وإعفائهم من الشمول بالخطة المائية بينما يتم إعطاء المياه للبساتين بشكل استثنائي خارج الخطة".

وتابع: "في عام 2019 بدأ الإنتاج بـ(600) ألف طن وفي عام 2020 وصل الإنتاج إلى (735) ألف طن، وتم تصدير (600) ألف طن لعدد من دول العالم لكون التمر العراقي ذا نوعية جيدة من ناحية الطعم والمذاق، ونتيجة للتصدير اهتم الفلاح العراقي بالنخيل وزاد عدد المستثمرين".

ولفت إلى أن "الوزارة متفائلة هذا العام ولها الفخر بتحقيق زيادة في إنتاج التمور وفق المعطيات التي توحي أن الحمل جيد لمعظم النخيل إضافة إلى المكافحة وبالتالي نعتقد أن زيادة النخيل عن العام الماضي وصلت إلى نسبة 30 % أي ما يقارب إنتاج مليون طن".

وأكد، أن "هناك استعدادات على قدم وساق من قبل دائرة وقاية المزروعات التي تهيئ التعفير، إضافة إلى منح المصدرين إجازات لهذا الأمر"، مبينًا أن "الاستعدادات ستكون كبيرة من أجل التصدير وبكميات كبيرة من التمور إلى العالم سيما وأن هناك حجزًا لبعض التمور قبل الإنتاج من قبل عدة دول من بينها إيطاليا هولندا من خلال التجار العراقيين في مصر".

وأكد النايف، أن "زيادة نسبة إنتاج التمور عن العام الماضي سترفد بدورها الميزانية بالعملة الصعبة وتشغيل آلاف الأيادي العاملة وتشجع المستثمرين على إنشاء بساتين جديدة وانتعاش قطاع التمور في العراق".

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