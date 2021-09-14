المتحدث باسم تحالف الفتح: عودة المفسوخة عقودهم اشارة واضحة على أن الحشد من مرتكزات الأمن العراقي

2021/09/14 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي، اليوم الاثنين، أن الفتح حقق انجازا بطرد عدد كبير من القوات الاميركية.فيما اشار إلى أن اعادة المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي اشارة واضحة على أن الحشد من مرتكزات الأمن العراقي.واوضح الاسدي لبرنامج “حصاد الايام”، اننا “نبارك لابطال الحشد المفسوخة عقودهم عودتهم للخدمة”.واضاف ان “الشهيد المهندس […]

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