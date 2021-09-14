أكثر من 5 الاف قطعة أدوية مهربة كادت تدخل العراق عبر حقائب مسافرين

2021/09/14 | 10:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في منفذ زرباطية الحدودي، حيث كاد ان يدخل قرابة 5 الاف ونصف ابرة “سيفترياكزون” مخبئة بحقائب مسافرين.

وقالت الهيأة في بيان انه “تم ضبط أدوية بشرية مخبأة خلف حقائب المسافرين في حافلة لنقل الركاب قادمة من دولة مجاورة في منفذ زرباطية الحدودي”.

واضافت “بعد الكشف والتدقيق تبين وجود الأدوية بعدد إجمالي بلغ (5440) ابره نوع (سفتر ياكسون) مخالف لشروط وضوابط الاستيراد”، مشيرة الى انه “تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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