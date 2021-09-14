القبض على ٣ متهمين بالقتل ومتاجرة الأعضاء البشرية في بغداد

2021/09/14 | 10:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، القبض على ٣ متهمين بالقتل ومتاجرة الأعضاء البشرية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكرت المفارز في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكافحة إجرام بغداد تمكنت القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جريمتي قتل في مناطق متفرقة من بغداد ضمن مكاتب مكافحة إجرام النهروان والحرية، حيث …

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