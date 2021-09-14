التخطيط تعلن نسبة النمو السكاني في العراق

2021/09/14 | 10:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن زيادة عالية في النمو السكاني في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي “النور نيوز” ان: “العراق يشهد زيادة سكانية عالية، حيث ان النسبة تصل بصورة سنوية الى ٣% اي بمعدل مليون نسمة سنوياً”.واضاف انه:”بالاعتماد على هذه الاحصائية سيكون عدد سكان العراق بحلول عام ٢٠٥٠ مايقارب ٧٠ مليون …

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