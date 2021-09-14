سعر برميل برنت الاجل في تشرين الثاني يتجاوز الـ74 دولارًا

2021/09/14 | 10:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع سعر العقود الآجلة لنفط خام برنت، تسليم تشرين الثاني 2021 في بورصة لندن اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.68٪ .

ووفقا للبيانات من قاعة التداول وصل سعر البرميل الواحد إلى 74.01 دولار.

وكان سعر خام برنت عند 73.93 دولار للبرميل، وهو أعلى بنسبة 0.59٪ من مستوى إغلاق الجلسة السابقة.

وآخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 74 دولارا للبرميل، كانت في 2 آب، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس WTI- بنسبة 0.61٪ إلى 70.62 دولار للبرميل.

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