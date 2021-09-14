2021/09/14 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، على حادثة وفاة الطفلة لين في مستشفيات البشير وسط العاصمة عمان، متوعدة بمحاسبة من يثبت تقصيره في تحقيق وعدت بصدور نتائجه خلال الـ24 ساعة القادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. وزارة الصحة تتحرك بعد "وفاة الطفلة لين" في مستشفى حكومي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. وزارة الصحة تتحرك بعد "وفاة الطفلة لين" في مستشفى حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).