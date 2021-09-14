القبض على ثلاثة متهمين بالقتل وتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

2021/09/14 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل ومتاجرة الأعضاء البشرية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جريمتي قتل في مناطق متفرقة من بغداد ضمن مكاتب مكافحة إجرام النهروان والحرية"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

وبحسب البيان، "ألقت مفارز مكافحة الاتجار بالبشر القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٦ من قانون الاتجار بالبشر) لينال جزاءه العادل".

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