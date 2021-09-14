2021/09/14 | 10:46 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 | 10:43 صباحاً

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اثار ذي قار تعلن حصول موافقات أولية على إنشاء متحف في أور

أعلنت مفتشيَّة آثار وتراث محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن حصولها على موافقات أولية لانشاء متحف اور الذي يتوقع أن يكون الاهم في الشرق الاوسط .

وقال المدير العام عامر عبد الرزاق، إن “الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وافق بشكل مبدئي على انشاء متحف اور، وبصدد الحصول على باقي الموافقات الرسمية من مجلس الوزراء قريبا”.

واضاف عبد الرزاق، أن “متحف اور يتوقع أن يكون الاهم بالشرق الاوسط، اذ يحتوي على قاعات كبيرة للعرض، وورش لصناعة وتأهيل وترميم القطع الاثارية، كما سيشغل ما يقارب 5000 شخص من شباب محافظة ذي قار، اغلبهم خريجو الاثار “.

وأوضح، أن “المتحف سيحتوي على القطع الاثرية العائدة إلى مدينة اور فضلا عن السعي للتعاون مع المتاحف العالمية لاعادة الاثار الخاصة بالمدينة إلى جانب ما تكشف عنه عمليات التنقيب التي تجريها البعثتان المشتركتان الاميركية والالمانية”.

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